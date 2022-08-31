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В России одобрили проведение исследований третьей назальной вакцины от COVID-19

Минздрав одобрил проведение исследований назальной вакцины от COVID-19 «Корфлювек»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний назальной формы вакцины от коронавируса «Корфлювек» НИИ гриппа имени Смородинцева. Это следует из данных государственного реестра, сообщает ТАСС

Там говорится, что разрешается проведение первой и второй фазы клинических исследований. В них будут принимать участие 250 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

Исследования третьей в России назальной вакцины от коронавируса пройдет в двух медицинских центрах Санкт-Петербурга, его планируется завершить до 30 декабря 2022 года.

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Анастасия Шейкина
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