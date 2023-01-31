Во Франции раскритиковали фотографию главкома ВСУ на фоне Бандеры

Французский депутат Дюпон-Эньян раскритиковал фото Залужного на фоне портрета Бандеры

Депутат французского парламента Николя Дюпон-Эньян раскритиковал фотографию главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на фоне портрета Степана Бандеры. Своим мнением политик поделился в Twitter.

«Омерзительный пост украинского парламента был опубликован 1 января и удален сразу после негативной реакции Польши и Израиля», — написал Дюпон-Эньян.

Верховная Рада Украины удалила из своего аккаунта в социальной сети Twitter пост о дне рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Это произошло после волны возмущения, поднятой в Польше из-за публикации.

Отмечается, что пост к 114-летию со дня рождения Бандеры был опубликован в Twitter-аккаунте украинского парламента 1 января. К записи была прикреплена фотография Залужного на фоне портрета лидера украинских националистов.

Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация), которая действовала в основном на Западной Украине. Он тесно сотрудничал с нацистской Германией. В 1959 году националист был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.