Мать сняла на камеру роскошный гардероб 11-месячного сына и возмутила зрителей

Блогерша Поппи Бейли показала брендовый гардероб 11-месячного сына и возмутила зрителей

Блогерша Поппи Бейли сняла на камеру роскошный гардероб 11-месячного сына и возмутила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина заявила, что до рождения ребенка дала себе слово не покупать ему дизайнерскую одежду. Однако после появления мальчика на свет нарушила данное обещание. Так, на размещенных кадрах мать показала сына, одетого в пуховик итальянской марки Moncler стоимостью 300 фунтов стерлингов (примерно 26 тысяч рублей) и спортивный костюм данного бренда стоимостью 215 фунтов стерлингов (примерно 19 тысяч рублей). Кроме того, сын юзерши предстал в комбинезоне за 30 фунтов стерлингов (примерно 2,6 тысячи рублей).

Также в коллекции оказались кроссовки Nike за 55 фунтов стерлингов (примерно 5 тысяч рублей), спортивный костюм Hugo Boss по цене более 100 фунтов стерлингов (более 8,6 тысячи рублей), свитер Kenzo стоимостью 48 фунтов стерлингов (примерно 4 тысячи рублей) и джоггеры за 91 фунт стерлингов (примерно 8 тысяч рублей).

Ролик набрал более миллиона просмотров. Пользователи сети поделились своим мнением об увиденном в комментариях. «Почему у ребенка есть Moncler?», «Могли бы эти деньги положить на банковский счет и отдать сыну, когда он вырастет», «Лучше бы оставили сбережения на будущее, чем тешили свое тщеславие за счет мальчика», — написали они.

В сентябре 2022 года британский миллионер Барри Дрюитт-Барлоу подарил новорожденному сыну яхту за 2,5 миллиона фунтов стерлингов (примерно 172 миллиона рублей), Помимо дорогостоящего судна, мальчику купили дизайнерский гардероб на сумму 30 тысяч фунтов стерлингов (примерно два миллиона рублей).