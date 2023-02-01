Захарова пригрозила Западу ответом на конфискацию российских активов

Захарова заявила, что попытки конфискации российских активов не останутся без ответа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным странам в ответ на сообщения о конфискации активов российских граждан. Она заявила, что такие действия и попытки дальнейшей конфискации средств с их передачей Украине «не останутся без ответа». Слова дипломата прозвучали на брифинге, трансляция ведется на YouTube.

Так она прокомментировала планы проведения саммита стран ЕС с участием Украины 3 февраля.

Ранее стало известно, что во время саммита страны объединения могут в том числе обсуждать ускоренное вхождение Украины в ЕС, однако они не будут давать конкретных обещаний по ускоренному присоединению к союзу.