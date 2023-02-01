Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 1 февраля 2023Мир

Захарова пригрозила Западу ответом на конфискацию российских активов

Захарова заявила, что попытки конфискации российских активов не останутся без ответа

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила западным странам в ответ на сообщения о конфискации активов российских граждан. Она заявила, что такие действия и попытки дальнейшей конфискации средств с их передачей Украине «не останутся без ответа». Слова дипломата прозвучали на брифинге, трансляция ведется на YouTube.

Так она прокомментировала планы проведения саммита стран ЕС с участием Украины 3 февраля.

Ранее стало известно, что во время саммита страны объединения могут в том числе обсуждать ускоренное вхождение Украины в ЕС, однако они не будут давать конкретных обещаний по ускоренному присоединению к союзу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В «Транснефти» прокомментировали удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»
Казахстан назвал срок начала экспорта нефти в Германию
В СБУ заявили о приказе Зеленского провести масштабные обыски
Петр Павел сравнил Чехию со страусом
Женщина сменила прическу после развода и обрела внешность Меган Фокс
Российский офицер рассказал о ловушках ВСУ в Донбассе
Стало известно о планах ЕС объявить о подготовке 30 тысяч бойцов ВСУ
В РГГУ отреагировали на защиту студентом написанного нейросетью диплома
iPhone упал в кипящее масло и продолжил работать
Дэйв Батиста заявил об интересе к роли Лекса Лютора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.