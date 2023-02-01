Анонсирован саммит по вступлению Украины в Евросоюз

Анонсирован саммит по вступлению Украины в ЕС и обсуждению «мирного плана» Зеленского

3 февраля пройдет саммит по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) и обсуждению «мирного плана» украинского президента Владимира Зеленского. Мероприятие анонсировал высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе, его цитирует ТАСС.

«Будет 4 темы: процесс вступления Украины, ответ ЕС, "мирный план" президента Зеленского из 10 пунктов и глобальная продовольственная безопасность», — сказал чиновник.

Ранее источник в делегации одной из европейских стран заявил, что лидеры Евросоюза не станут обещать Украине ускоренный процесс вступления в состав сообщества.

В 2022 году глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге (парламент ФРГ) Александер Добриндт выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, однако заявил, что процесс может затянуться.