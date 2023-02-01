Украине решили отказать в ускоренном вступлении в ЕС

Лидеры Евросоюза откажут Украине в ускоренном вступлении в ЕС

Лидеры Евросоюза не станут обещать Украине ускоренный процесс вступления в состав сообщества. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран.

По его словам, в ходе двустороннего саммита, который пройдет 3 февраля, «страны ЕС согласятся с тем, что Украина проделала большой путь, достигла значительного прогресса в реформах». Однако, добавил собеседник агентства, обещания ускоренного членства не будет.

11 января замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Украина пока не может вступить в Европейский союз. Он объяснил, что объединение не может одобрить заявку Киева, пока на территории страны идут боевые действия и присутствуют российские военные. Политик также подчеркнул, что потенциальное вступление страны в Евросоюз изменит характер объединения.

В 2022 году глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге (парламент ФРГ) Александер Добриндт выступил за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС), однако заявил, что процесс может затянуться. «Если Украина хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС, то мы поддерживаем это», — сказал он. Вместе с тем политик отметил, что процесс может «затянуться на годы и даже десятилетия», поскольку в Евросоюзе нет ускоренной процедуры приема стран.