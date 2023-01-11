Еврокомиссия ответила на заявку Украины в ЕС

Замглавы ЕК Тиммерманс заявил, что Украина не может вступить в ЕС из-за боевых действий

Украина пока не может вступить в Европейский союз (ЕС). Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс ответил на вопрос, с чем связано такое решение блока. Его слова приводит медиакомпания Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

По его словам, блок не может одобрить заявку Украины, пока на территории страны идут боевые действия и присутствуют российские военные. «Одно из условий вступления Украины в ЕС — это прекращение войны и вывод российских войск», — заявил он.

Политик также подчеркнул, что потенциальное вступление страны в Евросоюз изменит характер объединения. По его мнению, необходимо немедленно начать подготовку Украины к членству в ЕС. Кроме того, он отметил возможность для Киева стать частью будущей водородной экономики ЕС и принести пользу в плане реализации энергетического перехода.

Ранее украинские власти заявили о переносе переговоров о вступлении в блок. Депутат Верховной Рады Лариса Билозир уточнила, что обсуждение пройдет весной 2023 года.