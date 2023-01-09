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18:59, 9 января 2023Бывший СССР

На Украине заявили о переносе переговоров по вступлению в ЕС

Депутат Рады Билозир заявила, что переговоры по вступлению Украины в ЕС пройдут весной

Фото: Shutterstock

Депутат Верховной Рады Украины Лариса Билозир заявила, что переговоры по вступлению страны в Европейский союз (ЕС) перенесли с осени на весну текущего года. Ее слова передает РИА Новости.

«Мне известно, что уже сместили переговоры относительно начала вступления Украины в ЕС с осени 2023 на весну 2023 года. А также уже в феврале состоится саммит Украина-ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год», — рассказала она. По словам Билозир, украинская сторона исполнила свою «домашнюю задачу». В свою очередь, Верховная Рада проголосовала за все необходимые законопроекты, добавила депутат.

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Кристина Есикова
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