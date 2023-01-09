Названо место проведения саммита Украина-ЕС

Deutsche Welle: саммит Украина-ЕС пройдет в Киеве 3 февраля

Саммит Украина-Европейский союз (ЕС) состоится в Киеве 3 февраля. Место проведения встречи назвало немецкое издание Deutsche Welle в своем Telegram-канале.

Отмечается, что эту информацию корреспонденту издания официально подтвердило председательство Швеции в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что участие в саммите примут президент Украины Владимир Зеленский, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 2 января Зеленский созвонился с фон дер Ляйен, чтобы обсудить детали готовящейся встречи.