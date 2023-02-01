Стало известно о планах ЕС объявить о подготовке 30 тысяч бойцов ВСУ

Представитель ЕС: Жозеп Боррель 3 февраля объявит о подготовке еще 30 тысяч бойцов ВСУ

Представитель Евросоюза заявил, что глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель 3 февраля объявит о подготовке еще 30 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

«Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины», — отметил представитель ЕС. Число военных, задействованных в тренировках, увеличится с 15 тысяч в два раза, хотя изначально в Брюсселе планировали обучать меньшее число солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что во время саммита страны объединения могут в том числе обсуждать ускоренное вхождение Украины в ЕС, однако они не будут давать конкретных обещаний по ускоренному присоединению к союзу. Польша и страны Прибалтики настаивают, чтобы украинским властям «дали надежду» на ускоренное рассмотрение заявки на членство.