Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:39, 1 февраля 2023Мир

Стало известно о планах ЕС объявить о подготовке 30 тысяч бойцов ВСУ

Представитель ЕС: Жозеп Боррель 3 февраля объявит о подготовке еще 30 тысяч бойцов ВСУ

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Представитель Евросоюза заявил, что глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель 3 февраля объявит о подготовке еще 30 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

«Глава дипломатии ЕС объявит новую цель нашей тренировочной миссии для Украины», — отметил представитель ЕС. Число военных, задействованных в тренировках, увеличится с 15 тысяч в два раза, хотя изначально в Брюсселе планировали обучать меньшее число солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что во время саммита страны объединения могут в том числе обсуждать ускоренное вхождение Украины в ЕС, однако они не будут давать конкретных обещаний по ускоренному присоединению к союзу. Польша и страны Прибалтики настаивают, чтобы украинским властям «дали надежду» на ускоренное рассмотрение заявки на членство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин дал поручения после обстрелов Белгородской области
Дизайнер перечислила «удешевляющие» образ женские вещи и аксессуары
ФБР начало обыск в доме Байдена
Генсека НАТО обвинили в попытке втянуть Японию и Корею в конфликт на Украине
Raiffeisen Bank допустил уход из России
Названа дата рассмотрения членства СЖР в Международной федерации журналистов
Польшу заподозрили в желании направить ВСУ своих танкистов вместе с Leopard 2
Россияне увлеклись пробежками при температуре минус 50 и описали ощущения
Путин прокомментировал обстрелы российских регионов
Врач назвала россиянам три простых правила похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.