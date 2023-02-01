Преподаватель физкультуры перечислила продукты для подтянутого тела

Преподаватель физкультуры Нортон поделилась правилами тренировок и питания

Преподаватель физкультуры из Австралии поделилась своими правилами питания и тренировок и перечислила девять продуктов для подтянутого тела. Ее слова приводит Daily Mail.

45-летняя Белинда Нортон предпочитает натуральную пищу и приучила к ней своих детей. «Цельные органические продукты, выращенные в земле, снабжают наш организм питательными веществами и минералами, чего не могут сделать никакие другие продукты», — объяснила она.

Женщина ежедневно употребляет рыбу, сырую морковь, домашние мюсли, апельсины, авокадо, зелень, брокколи, коричневый рис и киноа. Белинда уточнила, что она не режет овощи и зелень, просто моет их и ест. Она добавила, что клетчатка в моркови помогает держать под контролем уровень сахара в крови, а употребление огурцов увлажняет организм и приносит пользу здоровью.

Преподаватель также рассказала о своих правилах тренировок. В первую очередь она предлагает выделять не меньше часа на физическую активность ежедневно. Во-вторых, Белинда призывает не игнорировать силовые тренировки и использовать дополнительный вес для отягощения. «Сконцентрируйтесь на себе и избегайте сравнений и соревнований. Думайте о собственном здоровье и обращайте внимание на свой прогресс», — заключила она.

Ранее специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко назвал алкоголь снижающим стрессоустойчивость продуктом. Регулярное употребление спиртных напитков истощает запасы серотонина, отметил он.