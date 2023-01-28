Назван снижающий стрессоустойчивость продукт

Диетолог Алименко назвал алкоголь снижающим стрессоустойчивость продуктом

Специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко напомнил, что гормон серотонин помогает человеку справляться со стрессом. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Алименко назвал алкоголь главным продуктом, ухудшающим психическое здоровье человека и снижающим стрессоустойчивость. Регулярное употребление спиртных напитков истощает запасы сертонина, отметил он.

«Когда мы сталкиваемся со стрессом, вырабатывается серотонин, который нас успокаивает, он не дает нам упасть в эмоциональную яму. Если его запасы истощены в результате употребления алкоголя, то человеку будет сложнее справиться со стрессом», — объяснил диетолог.

Специалист добавил, что чрезмерное употребление алкоголя способно вызывать необратимые последствия — в частности, серотониновые запасы могут истощиться навсегда.

«Даже если вы потом перестанете употреблять алкоголь, то организм сам не сможет вернуть стрессоустойчивость. Придется использовать антидепрессанты, причем даже они могут не помочь. Алкоголь — это продукт номер один в плане вреда для психики», — заключил эксперт.

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