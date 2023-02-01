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15:00, 1 февраля 2023Мир

Врачи отказались делать аборт изнасилованной дядей школьнице из-за убеждений

FEDER: изнасилованной дядей 14-летней девочке отказались делать аборт в Польше

Фото: Shutterstock

Забеременевшей после изнасилования 14-летней девочке с интеллектуальными нарушениями отказались делать аборт в Польше. Как уточнили в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) представители отстаивающего репродуктивные права женщин неправительственного Фонда женщин и планирования семьи (FEDER), врачи местных больниц сослались на закон, который позволяет им отказаться от прерывания беременности, если это противоречит их убеждениям.

В организации уточнили, что за помощью к FEDER обратилась тетя девочки. Она рассказала, что племянница забеременела после того, как ее изнасиловал дядя. Потерпевшая, у которой диагностирована умственная отсталость, никому не сказала об изнасиловании и не осознавала, что беременна.

Поскольку в Польше жертвам изнасилования разрешают прервать беременность на сроке до 12 недель при наличии доказательств того, что беременность наступила после преступления, родственница девочки обратилась в прокуратуру и запросила соответствующую справку. Однако даже с ней врачи местных больниц Подляского воеводства отказывались делать аборт — медработники ссылались на оговорку о совести, которая разрешает им отказаться от прерывания беременности, если это противоречит их убеждениям. Описывая свой опыт общения с медиками, женщина заявила, что с ней и племянницей обращались жестоко и бесчеловечно.

«Не здесь, уходите. Мы не знаем, где [можно сделать аборт]. Это не наше дело», — цитируют медиков представители фонда, ссылаясь на тетю девочки.

В FEDER отметили, что вмешались в ситуацию и посодействовали тому, чтобы беременность была прервана. «Аборт был сделан в Варшаве. Малышка чувствует себя хорошо, она дома», — уточнили в организации, добавив, что проводивших процедуру в Варшаве врачей озадачило поведение коллег из Подляского воеводства.

Ранее сообщалось, что в России призвали исключить из списка услуг российских частных медицинских клиник.

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Варвара Кошечкина
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