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15:50, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидный способ избавиться от отеков

Врач Сергей Агапкин назвал обильное питье способом избавиться от отеков

Фото: Shutterstock

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал неочевидный способ избавиться от отеков. В эфире программы «О самом главном» он рекомендовал увеличить суточное потребление воды, чтобы снизить задержку жидкости в организме. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В студии телепередачи специалист развеял миф о том, что обильное питье приводит к отекам у здорового человека. «Более того, обильное питье приводит к уменьшению отеков, потому что, когда мы потребляем много воды, наш организм вырабатывает предсердный натрийуретический гормон, который, наоборот, заставляет почки выводить жидкость», — отметил врач.

Ранее доктор Александр Мясников назвал отек одной ноги веским поводом обратиться к врачу. «Обычный тромбоз глубоких вен бывает при лежании, долгом неподвижном состоянии — при нем отек ноги пройдет, проблема не в ноге. Но если тромб оторвется, он попадет в сердце, а потом в легкие, что приведет к летальному исходу», — предупредил доктор.

До этого врач Татьяна Шаповаленко назвала способы, которые помогут справиться с отеками по утрам. По ее словам, одним из самых эффективных способов борьбы с отеками является правильное питание. В частности, она призвала ограничить употребление соли.

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Олег Давыдов
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