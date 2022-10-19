Россиянам раскрыли две причины проблем с пробужденем по утрам

Врач Шаповаленко назвала апноэ сна и пониженный гемоглобин причинами сложного пробуждения

Главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко раскрыла россиянам две причины проблем с пробуждением по утрам. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она рассказала, что часто людям тяжело проснуться из-за нарушенного дыхания, а также пониженного гемоглобина. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Тяжелое пробуждение достаточно часто является симптомом сонного апноэ — когда вам просто не хватает кислорода во время сна, у вас возникает гипоксия», — объяснила Шаповаленко.

Впоследствии, как отметила специалист, нарушение питания головного мозга во время сна может приводить к повышению давления ранним утром, сердечно-сосудистым осложнениям. «Почему большинство инфарктов происходят между 4-6 утра? Именно потому что у этих пациентов, как правило, есть симптомы сонного апноэ», — подчеркнула медик.

Помимо этого, еще одной причиной сложного пробуждения Шаповаленко назвала низкий гемоглобин. «Обязательно сдайте анализ крови на уровень гемоглобина — это достаточно частый признак анемии, один из первых признаков, когда человеку просто не проснуться, он просыпается неотдохнувшим, ему очень тяжело войти в рабочий график», — заключила врач.

Ранее Шаповаленко назвала способы, которые помогут справиться с отеками по утрам. По ее словам, одним из самых эффективных способов борьбы с отеками является правильное питание. В частности, она призвала ограничить употребление соли.