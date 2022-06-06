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Россиянам назвали способы избавиться от отеков по утрам

Врач Шаповаленко заявила, что правильное питание и физическая нагрузка избавят от отеков

Фото: Unsplash

Главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала способы, которые помогут справиться с отеками по утрам. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» она дала рекомендации всем, кто сталкивается с этой проблемой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам Шаповаленко, одним из самых эффективных способов борьбы с отеками является правильное питание. В частности, она призвала ограничить употребление соли. Также, как отметила врач, избавиться от отеков в первой половине дня поможет регулярная физическая нагрузка.

Ее коллега, врач-нефролог Мария Дубинская в свою очередь посоветовала принимать по утрам контрастный душ. «Контрастный душ — это прекрасное средство [от отеков], особенно утром. Можно воспользоваться контрастным душем и улучшить микроциркуляцию тканей, разогнать немного кровь», — заявила она.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в программе «О самом главном» раскрыл продукт, употребление которого помогает справиться со стрессом. По его словам, таким свойством обладает базилик. Специалист объяснил, что в этом продукте содержатся витамины группы B, которые улучшают работу головного мозга и помогают побороть тревогу.

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Евгения Наумова
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