Врач назвал помогающий справиться со стрессом продукт

Врач-диетолог Гинзбург заявил, что базилик помогает справиться со стрессом

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал продукт, который эффективен в борьбе со стрессом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург заявил, что справиться со стрессом поможет употребление базилика. Как объяснил врач, в этом продукте содержатся витамины B1, B2, B3 и B6, которые улучшают работу головного мозга и помогают побороть тревогу.

Его коллега Сергей Агапкин отметил, что лекарства с базиликом могут быть такими же эффективными в снижении тревожности, как и препараты из группы транквилизаторов. «Было несколько исследований, когда сушеный базилик в капсулах давали людям со стрессовым расстройством в дозировке от 400 до 1200 миллиграммов, то есть в районе одного грамма, и он оказывал выраженное противотревожное действие», — рассказал врач.

Ранее Гинзбург в программе «О самом главном» раскрыл неожиданные свойства клубники. По его словам, эта ягода замедляет старение, улучшает память и снижает риск развития рака.