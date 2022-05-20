Врач раскрыл неожиданные свойства клубники

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что клубника снижает риск возникновения рака

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданные свойства клубники. По словам специалиста, ягода снижает риск возникновения рака, замедляет старение и улучшает память. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«В клубнике имеются производные галловой кислоты — галлаты, которые обладают онкопрофилактическим действием», — заявил Гинзбург.

Врач объяснил, что один из моментов опухолевого роста — это врастание сосудов в опухоль, известное как ангиогенез. «Галлаты — это один из факторов, который замедляет развитие этих сосудов», — отметил он. Кроме того, клубника снижает вероятность возобновления болезни после лечения, добавил специалист.

Доктор также рассказал, что в клубнике содержится много биоактивного вещества флавоноида квертицина, который является «мощным антивозрастным фактором». «Кверцитин улучшает состояние головного мозга, сосудистой стенки», — отметил доктор.

По словам диетолога, клубника также способствует улучшению памяти. «Клубника улучшает все функции мозга, в том числе и когнитивные», — пояснил он.

Ранее Гинзбург назвал продукт, употребление которого снижает риск возникновения онкологических заболеваний. Врач заявил, что таким свойством обладает редис. Сернистые соединения овоща закрывают клетки от воспаления и блокируют ангиогенез — врастание сосудов в опухоль, пояснил он.