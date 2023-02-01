«Яндекс» ответил на обвинения в прослушке пользователей с помощью «Алисы»

«Яндекс» опроверг обвинения в прослушке пользователей с помощью ассистента «Алиса»

«Яндекс» ответил на обвинения в прослушке пользователей с помощью голосового ассистента «Алиса», которые появились в СМИ после сообщений о существовании алгоритма записи звука, который включается в бета-версии сервиса в случайный момент без упоминания «Алисы». Комментарий приводит ТАСС.

«"Яндекс" никогда не прослушивал пользователей "умных устройств"», — заверили в компании. Там объяснили, что алгоритм, о котором писали СМИ, работает только в бета-версии и позволяет уменьшать количество ложных срабатываний голосового помощника. Бета-версия «Алисы» же используется компанией для проверки продуктовых гипотез, добавили в «Яндексе».

Информация об утечке исходных кодов и сопутствующих им данных множества сервисов и программ «Яндекса» появилась 26 января на сайте «Хабр». 30 января компания раскрыла первые итоги расследования, проведенного в связи с утечкой.

В частности, «Яндекс» сообщил, что фрагменты кода содержат тестовые алгоритмы, использовавшиеся исключительно внутри компании. «Например, для улучшения качества активации ассистента и уменьшения количества ложных срабатываний в бета-версии для сотрудников применяется настройка, которая записывает несколько секунд звука в случайный момент без упоминания "Алисы"», — говорится в публикации. Опираясь на эту информацию, ряд СМИ заявил, что «Алиса» способна подслушивать пользователей.

Ранее также сообщалось, что «Яндекс» заявил об отсутствии угрозы для пользователей или сервисов в связи с утечкой. В компании отметили, что расследование инцидента продолжается.

