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12:23, 1 февраля 2023Среда обитания

Назван район Петербурга с самой дорогой арендой

Intermark Real Estate: районом Петербурга с самой дорогой арендой оказался Петроградский

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Районом Санкт-Петербурга с самым дорогим арендным жильем оказался Петроградский. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate.

По данным специалистов, по итогам января 2023 года средняя ставка аренды в Петроградском районе установилась на уровне в 193 тысячи рублей в месяц. В этой же локации наблюдалась самая высокая ставка за один квадратный метр — 1,4 тысячи рублей в месяц.

Средняя цена аренды высокобюджетного объекта в Петербурге по итогам января наступившего года составила 170 тысяч рублей в месяц — это на три процента выше, чем в декабре. При этом в реальных сделках цена за съем квартиры в премиальном сегменте составила 155 тысяч рублей в месяц. Относительно предыдущего месяца отрицательную динамику оценили в четыре процента.

Наибольшим спросом у покупателей пользовались объекты метражом в 136 «квадратов», такой же была средняя площадь предлагаемых в аренду элитных квартир в городе. Эксперты отметили, что основная доля рынка высокобюджетной аренды приходится на два района Петербурга — Петроградский и Центральный, где сдается 75 процентов квартир на рынке такого вида жилья и где сосредоточено 78 процентов от общего спроса.

«Рынок аренды элитного жилья Санкт-Петербурга очень сбалансирован. Мы наблюдаем равнонаправленные векторы интересов собственников и арендаторов. Предложение и спрос совпадают по популярности районов, квартирографии и площадям. В отличие от московского рынка элитной аренды, в Петербурге ценовые ожидания арендаторов очень близки по бюджетам с ожиданиями собственников. Такой баланс между игроками рынка создает хорошие перспективы для его развития», — объяснила директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова.

В январе аналитики Apple Real Estate пришли к выводу, что скидки на аренду элитных квартир в Москве достигли миллиона рублей. По их данным, дисконты от 500 тысяч до одного миллиона рублей считаются накопительными, так как их предоставляют собственники, объекты которых находятся в экспозиции более полугода.

Полина Кислицына
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