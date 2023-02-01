Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:54, 1 февраля 2023Забота о себе

Перечислены считающиеся привлекательными неприятные черты

Пользователи Reddit усомнились в привлекательности перекачанных мышц и длинных ногтей

Фото: Dima Pechurin / Unsplash

Некоторые черты, обычно считающиеся привлекательными, в действительности многим кажутся отталкивающими, утверждают пользователи Reddit. Они перечислили самые неприятные качества такого рода во время обсуждения в разделе AskReddit.

Под сомнением оказалась привлекательность слишком длинных ногтей у женщин и перекачанных мышц у мужчин.

Длинные ногти. Не чуть-чуть отращенные, а непрактично длинные. Туда же — филлеры в губах

Emotional-Swim-808пользователь Reddit

Когда мужчины слишком мускулистые. Красиво, когда мужчина подтянут и здоров, но после определенной точки это выглядит комично и неестественно

Careful_Hearing6304пользователь Reddit

Привычка модно одеваться, как выяснилось из комментариев, также может отталкивать.

Брендовые одежда и аксессуары — это неплохо, но не впечатляет

ZenaGrahameпользователь Reddit
Материалы по теме:
Рынок романтических отношений. Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
Рынок романтических отношений.Как появились приложения для знакомств и почему их винят в распространении сифилиса?
7 августа 2022
«Наш мозг ведет себя странно» Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
«Наш мозг ведет себя странно»Как пережить расставание и почему разрыв с любимым — это так больно?
13 августа 2022
«Это не про секс» Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
«Это не про секс»Россияне используют Tinder в путешествиях. Почему это способ сделать отдых незабываемым и каковы риски?
10 октября 2022

Есть и те, кого разочаровывают попытки впечатлить потенциального партнера своей страстью к приключениям.

Люди, которые слишком любят приключения. Когда их профиль в дейтинговом сервисе заполнен фотографиями прыжков с парашютом и походов в горы. Они были в 60 странах. Бегают марафоны. Ну я за такими просто не поспеваю. Идея просыпаться в шесть утра, чтобы натянуть костюм для дайвинга, приводит меня в ужас

jittery_raccoonпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили главные причины разногласий с женами. Мужья заявили, что чаще всего спорят с избранницами из-за отпусков и того, как использовать супружескую постель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Памела Андерсон рассказала о своем отношении к старению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.