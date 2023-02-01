Перечислены считающиеся привлекательными неприятные черты

Пользователи Reddit усомнились в привлекательности перекачанных мышц и длинных ногтей

Некоторые черты, обычно считающиеся привлекательными, в действительности многим кажутся отталкивающими, утверждают пользователи Reddit. Они перечислили самые неприятные качества такого рода во время обсуждения в разделе AskReddit.

Под сомнением оказалась привлекательность слишком длинных ногтей у женщин и перекачанных мышц у мужчин.

Длинные ногти. Не чуть-чуть отращенные, а непрактично длинные. Туда же — филлеры в губах Emotional-Swim-808 пользователь Reddit

Когда мужчины слишком мускулистые. Красиво, когда мужчина подтянут и здоров, но после определенной точки это выглядит комично и неестественно Careful_Hearing6304 пользователь Reddit

Привычка модно одеваться, как выяснилось из комментариев, также может отталкивать.

Брендовые одежда и аксессуары — это неплохо, но не впечатляет ZenaGrahame пользователь Reddit

Есть и те, кого разочаровывают попытки впечатлить потенциального партнера своей страстью к приключениям.

Люди, которые слишком любят приключения. Когда их профиль в дейтинговом сервисе заполнен фотографиями прыжков с парашютом и походов в горы. Они были в 60 странах. Бегают марафоны. Ну я за такими просто не поспеваю. Идея просыпаться в шесть утра, чтобы натянуть костюм для дайвинга, приводит меня в ужас jittery_raccoon пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили главные причины разногласий с женами. Мужья заявили, что чаще всего спорят с избранницами из-за отпусков и того, как использовать супружескую постель.