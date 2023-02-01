В России изменят правила провоза ручной клади и багажа в самолете

Ространснадзор планирует изменить в России правила провоза ручной клади в самолете

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и крупнейшая отечественная авиакомпания «Аэрофлот» заявили о начале работ по изменению в России правил провоза ручной клади и багажа в самолете. О желании изменить установленные нормы сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ространснадзора Виктора Басаргина и гендиректора перевозчика Сергея Александровского.

По их словам, одной из основных задач является создание единых и понятных для туристов и ориентированных, в том числе, на лоукостеры, правил. «Мы (с Ространснадзором — прим. «Ленты.ру».) одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП (Федеральные авиационные правила — прим. «Ленты.ру»), делать единую и понятную для всех трактовку», — отметил глава «Аэрофлота».

По словам Александровского, неоднозначность трактования ФАП правил провоза ручной клади и багажа может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели лоукостеров и, возможно, к повышению стоимости авиабилетов. При этом понятность и единообразие правил, наоборот, будет способствовать развитию бюджетных авиакомпаний в стране.

Ранее стало известно, что пассажиропоток перевозчика «Аэрофлот» к 2030 году должен увеличиться ориентировочно до 65 миллионов человек, что на 58,5 процента больше, чем в 2022 году. По итогам предполагаемых изменений доля группы на авиарынке России достигнет 50 процентов против 38 в настоящее время.