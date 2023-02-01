Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела

Россиянину дали 15 лет за убийство избивших его друзей и изготовление взрывчатки

В Краснодарском крае житель Каневского района Александр Соболевский приговорен к 15 годам колонии строгого режима за двойное убийство и изготовление взрывчатки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, в июле 2022 года россиянин был в гостях у друзей с которыми в ходе застолья у него возник конфликт. Мужчины избили подсудимого и выгнали прочь. Тот обиды не простил и вскоре вернулся с охотничьим ружьем, из которого сделал по выстрелу в каждую жертву, от полученных ранений мужчины скончались.

В ходе расследования дела, силовики нашли у обвиняемого самодельное взрывное устройство. Оказалось мужчина обладал специальными познаниями во взрывном деле. Компоненты для изготовления бомбы он приобрел у своего приятеля, а само устройство хранил в хозяйственной постройке на территории домовладения.

30 января сообщалось, что в Краснодарском крае бывший муж застрелил нового сожителя жены и они вместе спрятали его тело.