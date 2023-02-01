Учительница оказалась в тюрьме за роман с учеником

В США учительнице грозят 20 лет тюрьмы за неподобающие отношения с 17-летним учеником

В США учительнице старшей школы из штата Техас может грозить до 20 лет тюрьмы за неподобающие отношения с учеником. Об этом сообщает The Port Arthur News.

33-летняя Айкия Хавера Робертс выслушала обвинительное заключение по своему делу в среду, 25 января. Расследование в отношении женщины началось 5 декабря. Тогда в распоряжении сотрудника полиции Независимого школьного округа Бомонт оказалась фотография, на которой Робертс лежала на коленях у 17-летнего ученика.

Школьник на допросе признался, что у него был роман с учительницей, и она подарила ему кольцо. Кроме того, оказалось, что он несколько раз проводил выходные в ее доме. Робертс также дала устные и письменные показания, в которых рассказала, что завела роман с подростком «в районе ноября», когда ему было еще 16. Женщина подтвердила, что имела «физический контакт» с учеником.

28 января Айкия Хавера Робертс была помещена в исправительное учреждение округа Джефферсон. Ей назначен залог в размере 40 тысяч долларов. Если женщине будет вынесен приговор по всем предъявленным обвинениям, она может отправиться в тюрьму на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось, что бывшую учительницу старшей школы из американского штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за неподобающие отношения с 17-летним учеником. Женщина оказалась в центре скандала весной 2022 года, когда один из сотрудников учебного заведения проинформировал полицию о ее романе подростком.