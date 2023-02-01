Россиянин в футболке с «Бэтменом» подрался с пожарным и попал на видео

В Новочеркасске россиянин в футболке с «Бэтменом» подрался с пожарным и попал на видео

В Новочеркасске Ростовской области местный житель в футболке с «Бэтменом» не открывал дверь спасателям, подрался с поднявшимся в квартиру пожарным и попал на видео. Кадры в среду, 1 февраля, публикует 161.ru.

Сотрудники МЧС установили автолестницу и через окно пытались попасть в квартиру россиянина, затопившего несколько квартир снизу и танцевавшего в оконном проеме, но тот встретил их с кулаками.

«Молодой человек вел себя неадекватно. Он крушил все, что попадалось ему под руку. Пытался вылезти в окно. На стук в дверь реакции не было», — приводит издание слова пресс-службы регионального управления МЧС.

Уточняется, что дебошира передали правоохранителям и медикам.

В январе житель Челябинской области привел дочь к стоматологу и подрался с врачом.