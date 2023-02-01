Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:04, 1 февраля 2023Экономика

Расходы российского бизнеса рекордно подскочили

FinExpertiza: Расходы российского бизнеса подскочили до рекордных 18,9 трлн руб

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Российские крупные и средние предприятия за девять месяцев 2022 года увеличили свои коммерческие и управленческие расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, на 2,1 триллиона рублей и достигли рекордных 18,9 триллиона. Такие подсчеты сделали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия исследования есть с распоряжении редакции «Ленты.ру».

Средние затраты в пересчете на каждое предприятие выросли на 9,7 процента, составив 328,5 миллиона рублей. Среди регионов наибольший рост расходов произошел у предприятий в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Красноярском крае и Новосибирской области.

Материалы по теме:
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе. Как это бьет по мировой экономике?
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?
26 января 2023

Как объяснила глава FinExpertiza Елена Трубникова, на рост затрат повлияли инфляционные процессы, нестабильность спроса, а также рост производственных и логистических издержек. «Тем не менее по сравнению с предшествующим годом рост расходов на коммерцию и общехозяйственные нужды замедлился. Так, в 2021 году, в период постпандемийного восстановления экономики, соответствующие траты увеличились сразу на 18,4%. Сейчас же бизнес в условиях неопределенности стремится сэкономить там, где это возможно», — прокомментировала она.

Ранее эксперты компании подсчитали, что в 2022 году число ликвидированных компаний в России снизилось на 25 процентов — до 280,2 тысячи, уровень «смертности» бизнеса опустился до минимального за семь лет. Число регистраций коммерческих предприятий выросло на 8,6 процента — до 242,1 тысячи. При этом перевес в сторону ликвидаций сохраняется: открытия обошли закрытия только в 19 регионах.

В последние годы число закрытий стабильно превышало количество открытий на фоне начатой в 2016 году кампании по борьбе с фирмами-однодневками. Статистика 2022 года в целом повторяет закономерности 2021-го: открытия тогда выросли на 4 процента, закрытия на 27 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Украине ракеты большей дальности
Лиса вышла к водителям в Москве и попала на видео
Пятеро россиян погибли от отравления угарным газом
Россиянка отдохнула в санатории под Калининградом и назвала лечение «цирком»
Во Франции высмеяли Макрона из-за заявления о поставках самолетов Украине
Израиль задумался об иных видах помощи Украине помимо гуманитарной
Расходы российского бизнеса рекордно подскочили
Вероятность ядерного конфликта на Корейском полуострове оценили
Врач назвала причины жжения во влагалище после секса
Пережившая клиническую смерть женщина рассказала о загробном мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.