Расходы российского бизнеса рекордно подскочили

FinExpertiza: Расходы российского бизнеса подскочили до рекордных 18,9 трлн руб

Российские крупные и средние предприятия за девять месяцев 2022 года увеличили свои коммерческие и управленческие расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, на 2,1 триллиона рублей и достигли рекордных 18,9 триллиона. Такие подсчеты сделали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия исследования есть с распоряжении редакции «Ленты.ру».

Средние затраты в пересчете на каждое предприятие выросли на 9,7 процента, составив 328,5 миллиона рублей. Среди регионов наибольший рост расходов произошел у предприятий в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Кемеровской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, Красноярском крае и Новосибирской области.

Как объяснила глава FinExpertiza Елена Трубникова, на рост затрат повлияли инфляционные процессы, нестабильность спроса, а также рост производственных и логистических издержек. «Тем не менее по сравнению с предшествующим годом рост расходов на коммерцию и общехозяйственные нужды замедлился. Так, в 2021 году, в период постпандемийного восстановления экономики, соответствующие траты увеличились сразу на 18,4%. Сейчас же бизнес в условиях неопределенности стремится сэкономить там, где это возможно», — прокомментировала она.

Ранее эксперты компании подсчитали, что в 2022 году число ликвидированных компаний в России снизилось на 25 процентов — до 280,2 тысячи, уровень «смертности» бизнеса опустился до минимального за семь лет. Число регистраций коммерческих предприятий выросло на 8,6 процента — до 242,1 тысячи. При этом перевес в сторону ликвидаций сохраняется: открытия обошли закрытия только в 19 регионах.

В последние годы число закрытий стабильно превышало количество открытий на фоне начатой в 2016 году кампании по борьбе с фирмами-однодневками. Статистика 2022 года в целом повторяет закономерности 2021-го: открытия тогда выросли на 4 процента, закрытия на 27 процентов.