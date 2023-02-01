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04:02, 1 февраля 2023Ценности

Фитнес-блогерша показала жировые складки на видео в нижнем белье

Фитнес-блогерша Даниэль снялась в нижнем белье и показала жировые складки на камеру

Фото: @kale.themwith.kindness

Фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness показала несовершенства фигуры, снявшись в откровенном видео. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном ролике юзерша, чей блог насчитывает 99,5 тысяч подписчиков, позирует перед камерой, сидя в расслабленной позе. При этом на ней надет комплект нижнего белья синего цвета, оформленный розово-желтой вышивкой в виде цветов. Также видно, что у Даниэль присутствуют жировые складки на животе и неровности кожи на бедрах.

В описании к посту девушка рассказала, что она долгое время пыталась привыкнуть к стандартам красоты. Однако у нее не получилось это сделать, поскольку сильно устала. «Общество не определяет красоту. Она заключается в нашей уникальности, личности и доброте», — заявила она и призвала зрительниц меньше беспокоиться о том, как выглядит их тело.

Ранее австралийская плюс-сайз-модель Ариэлла Нисса снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. На опубликованных фото 26-летняя манекенщица позирует, сидя на полу, в бюстгальтере из жемчуга. При этом визажисты нанесли ей легкий макияж, сделав акцент на естественность. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы и уложили их в небрежный пучок. При этом на кадрах было видно, что у Ниссы присутствуют жировые складки, растяжки и целлюлит.

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Мария Винар
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Фитнес-блогерша показала жировые складки на видео в нижнем белье
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