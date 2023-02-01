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16:50, 1 февраля 2023Интернет и СМИ

Бородина предупредила о мошенничествах от ее имени

Телеведущая Ксения Бородина предупредила о мошенничествах от ее имени

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина предупредила о мошенничествах от ее имени. На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) она рассказала, что злоумышленники стали вымогать деньги у ее подписчиков.

Бородина заверила подписчиков, что результаты конкурсов, которые она проводит в своих социальных сетях, всегда озвучиваются в ее прямых эфирах. По словам ведущей, сообщение с просьбой оплатить налог или комиссию подписчики получают не от нее, а от мошенников, орудующих от ее имени.

«Еще раз говорю и, надеюсь, последний! Никаких сообщений "вы выиграли и перекиньте налог" не должно приходить. Запомните это уже! О победителях вы узнаете из прямого эфира на официальных страницах», — пояснила она.

Ранее Бородина предупреждала, что злоумышленники также устраивали конкурсы от ее имени. Ведущая рассказала, что под постами в ее Telegram-канале публиковали комментарии с призывами участвовать в фейковых розыгрышах. Она также добавила, что никогда не просит пользователей, которые выиграли в конкурсе, платить ей комиссию, и призвала подписчиков не вестись на уловки мошенников.

Об аферистах, прикрывающихся именем знаменитостей, также рассказывала журналистка Ксения Собчак. Телеведущая опубликовала скриншот переписки своего знакомого с мошенниками, использующими ее имя. Злоумышленники попросили мужчину дать 180 тысяч рублей в долг и обещали в скором времени вернуть эту сумму.

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Олег Давыдов
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