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20:46, 1 февраля 2023Мир

В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения

Переговорщик ЕС по Brexit Барнье: Великобритания может вернуться в Евросоюз в любое время

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Великобритания может вернуться в состав Евросоюза в любое время, если Лондон изъявит подобное желание. Такой вариант развития событий допустил переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, сообщает газета The Telegraph.

«Двери ЕС остаются открытыми для вас в любое время», — высказался представитель ЕС. Он подчеркнул, что Брюссель готов более внимательнее относиться к опасениям Лондона в случае возвращения Британии в состав объединения.

Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Весной 2017-го состоялся формальный запуск процедуры Brexit. Официально Великобритания перестала быть членом Европейского союза 1 февраля 2020 года.

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Виктория Кондратьева
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