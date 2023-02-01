Российские военные нанесли огневое поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре

Минобороны заявило, что военные РФ нанесли огневое поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре

Военнослужащие из российской группировки «Восток» на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли огневое поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Угледар. Об этом заявил в среду, 1 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что поражение было нанесено 72-й механизированной бригаде и 35-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Кроме того, по сведениям Конашенкова, аналогичным ударам со стороны российской армии подверглись 108-я и 124-я бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоселка и Мирное Донецкой народной республики.

На херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10 человек десанта противника, добавили в Минобороны.