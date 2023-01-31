Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ на купянском направлении
Российские войска нанесли поражение подразделениям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 31 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что огневое поражение было нанесено подразделениям 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районе сел Масютовка и Табаевка Харьковской области.
За сутки общие потери ВСУ на этом направлении составили до 45 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.
Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8229 единиц специальной военной автомобильной техники противника.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области российские военные сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.