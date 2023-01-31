Российские войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило о поражении подразделений двух бригад ВСУ на купянском направлении

Российские войска нанесли поражение подразделениям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 31 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что огневое поражение было нанесено подразделениям 114-й и 103-й бригад территориальной обороны в районе сел Масютовка и Табаевка Харьковской области.

За сутки общие потери ВСУ на этом направлении составили до 45 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7691 танк и другие боевые бронированные машины, 997 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3970 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8229 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области российские военные сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.