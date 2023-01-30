Минобороны заявило о сбитом украинском Ми-8 в Запорожье

Минобороны России отчиталось о сбитом вертолете ВСУ Ми-8 в Запорожской области

В Запорожской области российские военные сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Новодаровка. Помимо этого, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника у Коломыйчихи и Кременной в Луганской народной республике (ДНР) и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в Донецкой народной республике (ДНР) и в Запорожской области.

Оборонное ведомство также отчиталось о перехвате двух противрадиолокационных ракет HARM американского производства — их сбили в Херсонской областью в небе над населенными пунктами Пролетарка и Виноградово.

27 января Минобороны сообщало, что российская система ПВО сбила в ДНР украинский Су-25 — его перехватили в небе над Угледаром.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.