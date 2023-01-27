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14:36, 27 января 2023Россия

Российская система ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР

Минобороны России сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие сбили самолет Су-25 Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 27 января, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 ВСУ», — рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Кроме этого, за сутки российские военные уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Мирного в Запорожской области, села Берестовое в Харьковской области, сел Пролетарка и Малая Кардашинка в Херсонской области, в районе Кременной, сел Баранниковка и Оборотновка в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районе Угледара, Новомайорского и Никольского в ДНР.

26 января официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска сбили два украинских штурмовика Су-25 под Донецком.

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Варвара Родикова
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