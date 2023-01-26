Российские войска сбили два украинских штурмовика Су-25 под Донецком

Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских штурмовиках Су-25 в ДНР

Российские истребители в воздушном бою в районе села Андреевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что еще один украинский Су-25 был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Угледаром.

Кроме того, были уничтожены восемь беспилотников ВСУ в районе Кременной, Житловки и Новокраснянки Луганской народной республики, Никольского ДНР, а также вблизи Новопрокоповки и Дорожнянки Запорожской области.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8180 единиц военной автомобильной спецтехники, 3921 орудие полевой артиллерии и миномет, 990 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7634 бронемашины, 402 зенитных ракетных комплекса, 2956 беспилотников, 379 самолетов и 204 вертолета ВСУ.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, сейчас в этом районе ведутся жестокие бои. Он добавил, что в городе есть подземная инфраструктура и множество шахт, которые осложнят штурм так же, как в Мариуполе и Соледаре.