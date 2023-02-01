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02:19, 1 февраля 2023Мир

В Великобритании запланирована крупнейшая за последние десять лет забастовка

В Великобритании пройдет забастовка с участием до полумиллиона человек

Фото: Henry Nicholls / Reuters

В Великобритании запланирована крупнейшая за последние десять лет забастовка, которая пройдет в среду, 1 февраля. Об этом сообщает издание The Independent.

На протесты готовятся выйти до полумиллиона человек с требованием повысить зарплату. В частности, в забастовке примут участие более 300 тысяч учителей и 70 тысяч сотрудников из 150 британских университетов. К ним также присоединятся машинисты, госслужащие, водители автобусов и охранники из семи профсоюзов.

Уточняется, что забастовка должна стать сигналом для министров о невозможности дальнейшего игнорирования требований справедливой оплаты труда. Кроме того, по всей стране также пройдут демонстрации против планов британского правительства принять закон о «минимальном уровне обслуживания» во время забастовок. Рабочие беспокоятся, что закон позволит увольнять тех сотрудников, которые поддержали забастовку.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч медсестер Англии примут участие в забастовках в феврале. Они потребуют увеличения заработной платы.

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Варвара Кузьмина
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