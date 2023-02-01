Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:45, 1 февраля 2023Мир

Премьер Израиля заявил о нежелании воевать с Россией

CNN: премьер Израиля Нетаньяху заявил о нежелании вступать в военную конфронтацию с РФ
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль не намерен вступать в военную конфронтацию с Россией, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN.

«Совсем недалеко отсюда, на нашей северной границе, находится Сирия, и израильские и российские самолеты летают рядом друг с другом», — сказал он, указав, что Россия и Израиль должны координировать действия, чтобы «столкновений наших воздушных сил не было».

«Я открыто говорю, что не хочу российско-израильской военной конфронтации и никто не хочет», — заключил премьер-министр. По его словам, он неоднократно говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в украинском конфликте в случае, если его об этом попросят «все заинтересованные стороны».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Зеленский заявил о попытках властей Грузии убить Саакашвили
В ЕС допустили возвращение Великобритании в состав объединения
Убивший двух друзей россиянин оказался специалистом взрывного дела
США захотели передать Украине дальнобойные снаряды GLSDB
В наряде Памелы Андерсон увидели отсылку к ее образу в «Спасателях Малибу»
Россиянам предсказали чистый воздух через 1200 лет
В AMD предсказали падение рынка ПК
Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой
Памела Андерсон рассказала о своем отношении к старению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.