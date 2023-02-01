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05:43, 1 февраля 2023Мир

Нетаньяху заявил о готовности выступить посредником в конфликте на Украине

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что готов выступить посредником в украинском конфликте
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности выступить посредником в украинском кризисе в случае, если его об этом попросят «все заинтересованные стороны». Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Если меня попросят обе стороны и, откровенно говоря, если меня попросят Соединенные Штаты», — сказал политик. Он подчеркнул, что в этом случае он рассмотрит подобное предложение.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что готов стать посредником при проведении прямых переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он также призвал собрать группу людей, «обладающих достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом».

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Варвара Кузьмина
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