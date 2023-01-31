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03:05, 31 января 2023Мир

Президент Бразилии захотел стать посредником на переговорах Путина и Зеленского

Президент Бразилии Лула да Силва готов к встрече с Путиным и Зеленским по Украине
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Marcelo Chello / Globallookpress.com

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности стать посредником при проведении прямых переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

По словам бразильского политика, он хочет добиться встречи политиков и организации переговоров по миру между Киевом и Москвой. «Если потребуется поговорить с Путиным или Зеленским, то я без проблем готов обсудить попытки достижения мира», — подчеркнул он. Лула да Силва призвал собрать группу тех, «кто обладает достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом». «И нужно садиться за стол с обоими», — подчеркнул он.

Кроме того, бразильский президент предложил создать аналог G20 по ситуации на Украине. Он также пообещал, что Бразилия не будет поставлять военную технику для использования в зоне спецоперации.

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Марина Совина
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