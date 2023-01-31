Президент Бразилии предложил создать новый международный формат по Украине

Президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог G20 по ситуации на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный формат по ситуации на Украине. Об этом он заявил во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет ТАСС.

По словам политика, Бразилиа готова внести свой вклад в урегулирование украинского конфликта. «Нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру», — подчеркнул он. По мнению бразильского лидера, важную роль в решении кризиса могли бы сыграть Китай, Индия и Индонезия.

Лула да Силва отметил, что обсуждал эту инициативу с Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он также намерен поднять этот вопрос с главой США Джо Байденом во время визита в Вашингтон в феврале. Президент Бразилии уточнил, что готов продвигать идею и среди других мировых лидеров.

По мнению политика, новый формат для урегулирования ситуации по Украине мог бы стать аналогом «Большой двадцатки» (G20). Он напомнил, что G20 была создана для преодоления негативных последствий экономического кризиса 2008 года. «Не знаю, будет ли это "двадцатка", "десятка" или "пятнашка", но миру нужен мир», — подчеркнул он.

Ранее Бразилия отказалась поставлять вооружение для конфликта на Украине.