Бразилия отказалась поставлять вооружение для конфликта на Украине

Лула да Силва: Бразилия не заинтересована в поставке оружия для использования на Украине

Бразилиа не заинтересована в передаче вооружений для конфликта на Украине, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, страна отказывается отправлять оружие и боеприпасы, которые впоследствии могут быть использованы в украинском конфликте. «Бразилия не заинтересована в передаче вооружений, чтобы они использовались в войне между Украиной и Россией», — подчеркнул он.

В сентябре 2022 года власти Бразилии выступили против политики «дипломатической и экономической изоляции» вследствие текущего конфликта на Украине, а также за немедленное прекращение огня в этой стране. Они считают, что вопрос по Украине важно решать, опираясь на принципы международного права и Устава ООН.