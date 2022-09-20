Бразилия призвала к немедленному прекращению огня на Украине

Бразилия против дипломатической и экономической изоляции из-за событий на Украине

Власти Бразилии выступили против политики «дипломатической и экономической изоляции» вследствие текущего конфликта на Украине, а также за немедленное прекращение огня в этой стране. Об этом заявил президент страны Жаир Болсонару, сообщает ТАСС.

«Мы работаем над этим в ООН и на других площадках, пытаясь не допустить блокировки каналов диалога вследствие диаметрального расхождения позиций по вопросу о данном конфликте. В этом плане мы против дипломатической и экономической изоляции», — пояснил глава Бразилии во время общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, вопрос по Украине важно решать, опираясь на принципы международного права и Устава ООН. «Выступаем за немедленное прекращение огня, защиту гражданского населения и некомбатантов, сохранение инфраструктуры, имеющей критическое значение в плане оказания помощи населению, и поддержание всех каналов диалога между сторонами конфликта», — добавил Болсонару.

Ранее в ходе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил за переговоры между Россией и Украиной. По его мнению, власти России и Украины должны проявить готовность к переговорам для достижения прекращения огня.

