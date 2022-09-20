Канцлер Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной

Канцлер Австрии Нехаммер выступил за переговоры между РФ и Киевом для прекращения огня

Власти России и Украины должны проявить готовность к переговорам для достижения прекращения огня. За такое развитие событий выступил канцлер Австрии Карл Нехаммер, передает ТАСС.

«В настоящее время этого не предвидится, но нельзя сдаваться», — высказался глава австрийского правительства на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Он добавил, что ГА, в которой участвую высокопоставленные политики и дипломаты из разных стран, является подходящей площадкой для диалога на эту тему.

Ранее Нехаммер заявил, что сейчас не стоит вводить новые санкции против России, поскольку ранее принятые меры пока не проявили себя в полную силу. Он назвал принятие нового пакета антироссийских мер нецелесообразным, поскольку их уже введено довольно много.