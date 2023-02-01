Кремль назвал главную цель России в настоящий момент

Пресс-секретарь Путина Песков назвал главной целью России выполнение задач СВО на Украине

Для России в настоящий момент главной целю является специальная военная операция (СВО) и выполнение ее задач, поставленных президентов Владимиром Путиным. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит RT.

«У нас главная цель — продолжение специальной военной операции» — сказал пресс-секретарь главы государства.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию республики. По его словам, о такие действия стали ответной мерой на просьбы республик Донбасса о помощи.

Ранее стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения СВО в скором времени будет усилена новейшими самоходными зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-СМ».