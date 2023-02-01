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10:46, 1 февраля 2023Забота о себе

Женщину обвинили в измене мужу из-за врачебной ошибки

The Sun: женщину обвинили в измене мужу из-за ошибки с анализом крови ребенка

Фото: Artem Sobolev / news.ru / Globallookpress.com

В Великобритании 26-летнюю женщину обвинили в измене мужу из-за врачебной ошибки с анализом крови ребенка. Историю переживших шок родителей рассказало издание The Sun.

Кэрри Живкович и ее гражданский муж Луи стали родителями в октябре 2022 года. Врачи больницы в Оксфорде взяли у ребенка анализ крови, подозревая возможность анемии. Несколько дней спустя врачи позвонили паре и попросили приехать в больницу. При этом Живкович и ее избранника разместили в разных комнатах, что им показалось странным.

В отдельной комнате врач сообщил, что, судя по анализам крови, Луи не может быть отцом нашего сына. И спросил, не спала ли я еще с кем-то. Они обвинили меня в измене. Я была в шоке и крайне недовольна тем, как врачи все обставили

Кэрри Живковичмолодая мать
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Новоиспеченная мать настояла на повторном проведении анализа крови. После этого стало ясно, что в первый раз в лаборатории допустили ошибку.

Врачи принесли оскорбленной матери и шокированному отцу извинения, отметив, что это первый подобный случай в их практике.

Ранее стала известна история состоящего в отношениях мужчины, который пожаловался на приставания в спортзале. Ему посоветовали свести к минимуму общение с настойчивой девушкой.

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Алиса Дмитриева
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