The Sun: женщину обвинили в измене мужу из-за ошибки с анализом крови ребенка

В Великобритании 26-летнюю женщину обвинили в измене мужу из-за врачебной ошибки с анализом крови ребенка. Историю переживших шок родителей рассказало издание The Sun.

Кэрри Живкович и ее гражданский муж Луи стали родителями в октябре 2022 года. Врачи больницы в Оксфорде взяли у ребенка анализ крови, подозревая возможность анемии. Несколько дней спустя врачи позвонили паре и попросили приехать в больницу. При этом Живкович и ее избранника разместили в разных комнатах, что им показалось странным.

В отдельной комнате врач сообщил, что, судя по анализам крови, Луи не может быть отцом нашего сына. И спросил, не спала ли я еще с кем-то. Они обвинили меня в измене. Я была в шоке и крайне недовольна тем, как врачи все обставили Кэрри Живкович молодая мать

Новоиспеченная мать настояла на повторном проведении анализа крови. После этого стало ясно, что в первый раз в лаборатории допустили ошибку.

Врачи принесли оскорбленной матери и шокированному отцу извинения, отметив, что это первый подобный случай в их практике.

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