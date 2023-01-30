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05:02, 30 января 2023Забота о себе

Состоящий в отношениях мужчина пожаловался на приставания в спортзале

The Sun: нужно свести к минимуму общение с назойливо пристающей к вам девушкой

Фото: Victor Freitas / Unsplash

Эксперты по отношениям дали совет мужчине, страдающему от назойливых приставаний девушки в тренажерном зале. Их рекомендации публикует The Sun.

В редакцию обратился состоящий в отношениях мужчина, который пожаловался, что в спортзале к нему проявляет внимание одна из посетительниц. Он пояснил, что однажды помог ей со спортивным инвентарем и разговорился. Но теперь эта женщина постоянно подходит к нему, обнимает и заводит разговоры ни о чем. Он также сказал, что долгое время встречается со своей возлюбленной, и хочет избавиться от внимания пристающей к нему женщины из спортзала, избежав неловкой ситуации.

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Эксперты по отношениям издания предположили, что девушка может быть просто дружелюбной. Однако это не исключает, что она интересуется парнем в романтических целях. Мужчине посоветовали дистанцироваться от этой девушки, если он не заинтересован в новых отношениях. По мнению редакции, нужно свести к минимуму общение с ней, например, коротко ответить на заданные вопросы и уйти. «Скоро она поймет в чем дело и оставит вас в покое», — последовала рекомендация.

Ранее совет от экспертов по отношениям получила разведенная женщина, влюбившаяся в своего сек-партнера. Ей посоветовали открыто признаться в чувствах, так как мужчина может ждать от нее первого шага.

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Алиса Дмитриева
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