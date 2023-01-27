Влюбленной в секс-партнера разведенной женщине дали совет

Эксперт по отношениям дал разведенной женщине совет признаться в своих чувствах любовнику

Разведенной и влюбленной в секс-партнера женщине следует открыто признаться ему в своих чувствах, считает эксперт по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в авторской колонке для издания Daily Mirror.

К Нолан обратилась женщина, недавно пережившая развод. Она призналась, что нашла утешение в объятиях любовника, который тоже недавно развелся. Они познакомились в интернете и договорились, что будут общаться без обязательств и помогут друг другу пережить этот непростой период.

У нас было много общего. Мы оба пытались смириться с распадом браков, общались с бывшими и воспитывали детей. Я на 100 процентов поддерживала идею, что мы лишь развлекаемся вместе. Я не хотела новых тяжелых отношений разведенная женщина

Отношения прервались по инициативе мужчины. Он заявил, что боится их развивать, поскольку женщина ему очень понравилась. «Я все время плачу, так как помню о нашей договоренности. Я раздавлена и понимаю, что по-настоящему влюбилась в него. Я хочу видеться с ним», — пожаловалась она Нолан.

Эксперт по отношениям ответила, что в этой ситуации напуганы оба партнера, потому что боятся повторения неудач. По ее словам, она прекрасно их понимает. «Я сама пережила два развода и все еще боюсь, что это может произойти вновь, — объяснила Нолан. — Но мне помогли консультации с психологами».

Нолан посоветовала расстроенной женщине позвонить любовнику и прямо сказать о чувствах. Она предположила, что женщина сразу не ответила на предложение о расставании, поэтому мужчина и не подозревает, что влюбился не только он, но и она в него.

Грустно, если ты отпускаешь человека из-за страха. Никто не знает, что ждет в будущем. Даже если время для отношений выбрано идеально, все может закончиться катастрофой. Также и отношения, начинающиеся с трудностей, могут стать крепкими и долгими Колин Нолан эксперт по отношениям

Эксперт по отношениям уверена: когда люди находят друг друга, нужно обо всем говорить откровенно. По ее словам, влюбленный мужчина может ждать первого шага от женщины.

Ранее Колин Нолан рассказала, как изменившие мужья могут спасти брак. Она посоветовала им обсудить факт измены с женами.