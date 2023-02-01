Турция выступила против вхождения военных судов в Черное море

Глава МИД Турции Чавушоглу выступил против вхождения военных судов в Черное море

Анкара выступает против вхождения военных судов в Черное море, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, турецкая сторона также против разрастания военных конфликтов в регионе и выступает за налаживание контактов сторон. При этом глава ведомства отметил, что у Анкары прекрасные отношения с Россией и Украиной, именно поэтому Турция не поддержала введение санкций.

«Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтре. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой», — подытожил Чавушоглу.

Ранее Турция достроила газопровод для поставок с крупного месторождения «Сакарья» в Черном море. Уточняется, что полноценное освоение месторождения позволит Анкаре обеспечить себя газом на многие годы вперед.