Турция достроила газопровод для поставок с месторождения в Черном море

Турция достроила газопровод для поставок с крупного месторождения «Сакарья» в Черном море

В Турции завершилось строительство газоизмерительной станции (ГИС), предназначенной для поставок с крупного месторождения «Сакарья» в Черном море, а также укладка трубопровода, соединяющего эту станцию с газораспределительной системой. Об этом со ссылкой на заявление компании BOTAŞ сообщает РИА Новости.

Потребители смогут получать газ с этого месторождения, расположенного примерно в 170 километрах от побережья, уже в первом квартале текущего года. На первом этапе прокачка составит 10 миллионов кубометров газа в сутки, однако потенциал ГИС достигает 50 миллионов кубометров в сутки, или более 18 миллиардов кубометров в год.

Об открытии месторождения в Черном море турецкие власти объявили в 2020 году. Объемы «Сакарья» оцениваются в 540 миллиардов кубометров. Его полноценное освоение позволит Турции обеспечить себя газом на многие годы вперед.

В настоящее время республика зависит от импорта энергоресурсов, в том числе из России. По состоянию на начало 2023 года это крупнейший покупатель российского газа, поступающего туда по двум газопроводам — «Голубой поток» и «Турецкий поток». Мощности, предназначенные для турецких потребителей (одна ветка «Турецкого потока» служит для поставок на юг Европы), в сумме позволяют поставить до 33 миллиардов кубометров в год.

Ранее стало известно, что Анкара инициировала переговоры с «Газпромом» по предоставлению скидки на газ. Официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын не стал давать подробности обсуждений, однако отметил, что скидка может составить 25 процентов.

Ранее заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов предположил, что сокращение экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье не закончилось. После падения в полтора раза в 2022 году эксперт ожидает снижение поставок еще на 30 процентов в 2023-м, даже при условии, что Турция купит максимум газа.