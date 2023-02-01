Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:54, 1 февраля 2023Мир

Раскрыто имя кандидата на пост президента США на выборах в 2024 году

CNN: экс-постпред США при ООН захотела поучаствовать в выборах президента в 2024 году

Фото: Charlie Neibergall / AP

Бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли захотела поучаствовать в выборах американского президента в 2024 году от Республиканской партии. Имя кандидата на пост главы государства раскрывает CNN.

По информации издания, экс-постпред планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры 15 февраля в в Чарлстоне. Таким образом, она может стать конкуренткой бывшего президента страны Дональда Трампа, который также поучаствует в выборах от республиканцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Последствия позиции Орбана по Украине для Венгрии оценили
Появились фотографии обысков у Коломойского
Китай обвинил AUKUS в усугублении гонки вооружений в АТР
Совфед одобрил закон о регистрации ДНК подозреваемых и осужденных
В ЕС захотели ввести цифровые шенгенские визы для туристов
Раскрыто имя кандидата на пост президента США на выборах в 2024 году
Наташа Королева отреагировала на госпитализацию Игоря Николаева
Ценам на бензин пообещали скорый рост
Япония запланировала дату саммита G7
В Госдуме отреагировали на призыв Литвы высылать российских послов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.