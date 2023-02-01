Раскрыто имя кандидата на пост президента США на выборах в 2024 году

CNN: экс-постпред США при ООН захотела поучаствовать в выборах президента в 2024 году

Бывшая постоянный представитель США при ООН Никки Хейли захотела поучаствовать в выборах американского президента в 2024 году от Республиканской партии. Имя кандидата на пост главы государства раскрывает CNN.

По информации издания, экс-постпред планирует объявить о выдвижении своей кандидатуры 15 февраля в в Чарлстоне. Таким образом, она может стать конкуренткой бывшего президента страны Дональда Трампа, который также поучаствует в выборах от республиканцев.