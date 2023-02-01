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03:47, 1 февраля 2023Мир

Половина американцев выступила против участия Трампа и Байдена в выборах

NBC: 52 процента американцев выступили против участия Трампа и Байдена в выборах
Джо Байден и Дональд Трамп

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Больше половины американцев выступили против участия экс-президента США Дональда Трампа и действующего американского лидера Джо Байдена в грядущих президентских выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала NBC News.

В опросе приняли участие 1000 взрослых американцев. Исследование выявило, что 52 процента избирателей испытывают дискомфорт из-за намерения Трампа снова баллотироваться в президенты, а еще 14 процентов сообщили о наличии «некоторых сомнений».

Также, опрос показал, что 48 процентов респондентов чувствуют себя некомфортно относительно президентских перспектив Байдена, а о своих сомнениях по этому поводу рассказали 19 процентов. При этом 34 процента опрошенных заявили, что с энтузиазмом отнесутся к участию Байдена в президентской гонке, в случае Трампа это показатель равен 32 процентам.

В декабре прошлого года стало известно о планах Байдена баллотироваться на второй срок. О решении Трампа участвовать в предстоящих президентских выборах сообщалось в ноябре.

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Варвара Кузьмина
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